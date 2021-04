Recovery: con una telefonata Draghi strappa alla presidente Leyen l’ok per il nostro Pnrr (Di sabato 24 aprile 2021) All’indomani del suo insediamento a Palazzo Chigi, malgrado l’aurea di provata caratura internazionale che lo caratterizzava, più di qualcuno storse la bocca, non digerendo affatto che fosse la figura di un ‘tecnico’ a guidare il Paese, e non quella di un politico. Poi, attraverso un fine lavoro di tessitura, tenendo fede al suo proverbiale pragmatismo, lentamente Mario Draghi (subito salutato con rispetto da tutto il mondo), è riuscito a rimettere in piedi una maggioranza altrimenti impossibile, ‘convincendo tutti’ circa l’urgenza di fare quadrato intorno al Paese, mettendo da parte – almeno per il momento – le ‘baruffe chiozzotte’ che nei ultimi anni hanno umiliato la scena politica del Paese. Dunque Draghi, e la sua ‘credibilità, specie all’interno dell’Europa. Recovery: con una telefonata ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 aprile 2021) All’indomani del suo insediamento a Palazzo Chigi, malgrado l’aurea di provata caratura internazionale che lo caratterizzava, più di qualcuno storse la bocca, non digerendo affatto che fosse la figura di un ‘tecnico’ a guidare il Paese, e non quella di un politico. Poi, attraverso un fine lavoro di tessitura, tenendo fede al suo proverbiale pragmatismo, lentamente Mario(subito salutato con rispetto da tutto il mondo), è riuscito a rimettere in piedi una maggioranza altrimenti impossibile, ‘convincendo tutti’ circa l’urgenza di fare quadrato intorno al Paese, mettendo da parte – almeno per il momento – le ‘baruffe chiozzotte’ che nei ultimi anni hanno umiliato la scena politica del Paese. Dunque, e la sua ‘credibilità, specie all’interno dell’Europa.: con una...

Advertising

matteosalvinimi : Al Ministero dell’Economia con l’amico Claudio Durigon, al lavoro sui progetti finanziati con i 191 miliardi del Re… - EnricoLetta : Gli investimenti di #NextGenerationEu sono una svolta. Ma, per ora, solo per la fase post Covid. L’obbiettivo deve… - Agenzia_Ansa : Mario Draghi porta in Consiglio dei ministri un Piano nazionale di ripresa e resilienza da 221,5 miliardi totali, d… - DavideRicci1973 : Sono in arrivo i miliardi del Recovery, per logica li affiderei a Matteo Renzi. Con 15.000 € sul Conto Corrente ha… - simzed : RT @Keynesblog: Abbiamo messo i competenti ma non riescono a fare un Recovery Plan in linea con le indicazioni europee. Cialtroliberisti. -