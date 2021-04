Mauro Coruzzi contro il DDL Zan: “Legge che discrimina” (Di sabato 24 aprile 2021) Negli ultimi anni Mauro Coruzzi ha più volte espresso posizioni che gli sono costate molte critiche da parte della comunità LGBT, come quando ha parlato al maschile di Vladimir Luxuria e ha detto di preferire Ratzinger a Papa Francesco. Platinette in questi giorni ne ha sparata un’altra delle sue e a La Zanzara, dove ha dichiarato che il DDL Zan sarebbe una “Legge liberticida”. “È una Legge che discrimina. Non siamo come i panda, a rischio estinzione. Finisce per discriminare, come dice la Concia. Se passasse mai che l’utero in affitto è una regola praticabile, è una forma di offesa per le donne. Una Legge che dovrebbe introdurre nelle scuole il concetto di diversità di genere, inteso come l’unico praticabile. È una Legge pretestuosa e ... Leggi su biccy (Di sabato 24 aprile 2021) Negli ultimi anniha più volte espresso posizioni che gli sono costate molte critiche da parte della comunità LGBT, come quando ha parlato al maschile di Vladimir Luxuria e ha detto di preferire Ratzinger a Papa Francesco. Platinette in questi giorni ne ha sparata un’altra delle sue e a La Zanzara, dove ha dichiarato che il DDL Zan sarebbe una “liberticida”. “È unache. Non siamo come i panda, a rischio estinzione. Finisce perre, come dice la Concia. Se passasse mai che l’utero in affitto è una regola praticabile, è una forma di offesa per le donne. Unache dovrebbe introdurre nelle scuole il concetto di diversità di genere, inteso come l’unico praticabile. È unapretestuosa e ...

