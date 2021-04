Kane | “Esonero Mourinho inaspettato Mason è stato incredibilmente bravo”

(Di sabato 24 aprile 2021) L’attaccante del Tottenham Harryha parlato a Sky Sports UK dopo l’addio dielogiando Ryanche ha preso il suo posto: “Èfantastico. Avrà sicuramente vissuto tante emozioni, perché si è ritrovato qui all’ultimo momento. Ma è, ha gestito perfettamente la situazione e la squadra. Ha dato a tutti noi una spinta positiva in vista della finale di Coppa di Lega. Sono molto amico di Ryan, ci conosciamo da molto tempo”. Sull’addio di: “Sono onesto, ho saputo del suo5-10 minuti prima che fosse ufficiale. La nostra attenzione era solo sulla finale della Carabao Cup e sulla preparazione per le partite successive, non ce lo aspettavamo. Mi ha sorpreso molto, qui non succede ...

