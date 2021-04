ATP Barcellona, Stefanos Tsitsipas: “Jannik Sinner ha qualcosa di diverso” (Di sabato 24 aprile 2021) Ottava vittoria consecutiva senza perdere un set da parte di Stefanos Tsitsipas, sicuramente l’uomo più in forma del momento sul rosso nel circuito ATP. Quest’oggi il tennista greco classe 1998 ha avuto la meglio anche sull’azzurro Jannik Sinner, conquistando il pass per la finalissima del torneo ATP 500 di Barcellona dove dovrà vedersela con il padrone di casa spagnolo Rafael Nadal. Tsitsipas si è imposto per 6-3 6-3 in un’ora e 23 minuti di gioco, facendo la differenza soprattutto al servizio rispetto all’altoatesino: “Jannik è un gran giocatore, ha una velocità di palla molto alta, è un ragazzo con qualcosa di diverso. Ha avuto diverse occasioni per farmi il break, ma per mia fortuna sono riuscito a salvarmi. Andare subito avanti ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) Ottava vittoria consecutiva senza perdere un set da parte di, sicuramente l’uomo più in forma del momento sul rosso nel circuito ATP. Quest’oggi il tennista greco classe 1998 ha avuto la meglio anche sull’azzurro, conquistando il pass per la finalissima del torneo ATP 500 didove dovrà vedersela con il padrone di casa spagnolo Rafael Nadal.si è imposto per 6-3 6-3 in un’ora e 23 minuti di gioco, facendo la differenza soprattutto al servizio rispetto all’altoatesino: “è un gran giocatore, ha una velocità di palla molto alta, è un ragazzo condi. Ha avuto diverse occasioni per farmi il break, ma per mia fortuna sono riuscito a salvarmi. Andare subito avanti ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP BARCELLONA, SINNER VA IN SEMIFINALE BATTUTO RUBLEV 6-2, 7-6 (8-6) ?? - Corriere : Atp di Barcellona, Sinner demolisce anche il numero 7 Rublev: ora è in semifinale - Coninews : GRANDEEEEEEEE! ?? @janniksin batte Andrey Rublev 6-2 7-6 e vola in semifinale nel torneo ATP 500 di Barcellona! ??… - giusymc98 : RT @SkySport: ?? ATP BARCELLONA: SINNER KO IN SEMIFINALE ?? 'Una sconfitta che brucia tanto' ?? Il match con Tsitsipas ? - SkySport : ?? ATP BARCELLONA: SINNER KO IN SEMIFINALE ?? 'Una sconfitta che brucia tanto' ?? Il match con Tsitsipas ?… -

