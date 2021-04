Appello Yais | l’Italia aiuti la donna bloccata in Perù da un anno

Leggi su ck12

(Di sabato 24 aprile 2021), laha cominciato lo sciopero della fama per richiamare l’attenzione dello Stato italiano, è una giovanefiglia di italiani ed Ingegnere petrolifero., unainha bisogno della cittadinanza italiana (Screenshot)Lei è una dissidente venezuelana fuggita da una nazione vicina, era scappata in, adesso è allo stremo delle sue forze. Finendo i suoi pochi risparmi che aveva con sé, si è ritrovata con il suo passaporto scaduto. Proprio perché è dissidente non potrà recarsi all’ambasciata venezuelana per riuscire a rinnovarlo, se lo facesse potrebbe essere arrestata. Da circa unsta chiedendo ininterrottamente di essere accolta ...