Riaperture | Ricciardi | “Mancanza di coesione e ignoranza dell’evidenza scientifica e stanno spalancando le porte a un’ulteriore ondata”

(Di venerdì 23 aprile 2021) Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, contro le: “Pronti a commettere gli stessi errori della scorsa estate”. Con un lungo editoriale sulle colonne di Avvenire, Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, ha lanciato l’allarme sulleesprimendo la sua preoccupazione e la sua delusione per la strada intrapresa.contro le: “Pronti di nuovo a commettere gli stessi errori fatti la scorsa estate” ?È passato più di un anno, ma pare che la lezione che ci ha dato il Covid non sia servita. Pronti di nuovo a commettere gli stessi errori fatti la scorsa estate. Anzi, l’anno scorso avevamo l’erronea illusione di aver cancellato il Sars-CoV-2 con una coraggiosa serie di interventi ...

Le prime previsioni sull'impatto dellein programma da fine aprile ma anche gli effetti dell'avanzare della campagna di ... Antonella(EnotecaMilano), Marcello Meregalli (...Per rispondere a questo tema in un momento di transizione verso nuove, la Fondazione ... Raffaele Giannitelli (Architetto e urbanista), Nicola(Tributarista e collezionista), ...Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, contro le riaperture: “Pronti a commettere gli stessi errori della scorsa estate”. Con un lungo editoriale sulle colonne di ...Non si ferma la protesta dei titolari di locali pubblici, in primis bar e ristoranti, che si dicono certi di non poter lavorare con il decreto emanato dal governo sulle riaperture previste ... e la ...