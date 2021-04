Ipoglicemia e diabete | il 29 aprile social talk online

(Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos Salute) - Falsi miti e raccomandazioni sue attività fisica; come e quando utilizzare la “regola del 15”; la tecnologia a supporto della gestione dell'; i consigli per genitori, insegnanti, allenatori su come gestire dell'nei bambini durante le attività extrafamiliari; il ruolo dei caregiver nelle crisi ipoglicemiche. Sono solo alcuni dei temi al centro deldal titolo ": informarsi è il primo passo", promosso nell'ambito della campagna "- Non farti sorprendere", in programma sul web giovedì 29alle 11.30. Un confronto con gli specialisti al quale parteciperanno: Andrea Scaramuzza, responsabile Endocrinologia, Diabetologia & Nutrizione pediatrica ...

Qualche ultimo consiglio sue alimentazione Le dosi di cibo andrebbero tenute sott'occhio. ... Fate però attenzione anche all'altra faccia della medaglia, cioè all'. È importante non ...