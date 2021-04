Intelligenza artificiale, perché gli Usa plaudono l’Ue. Parla Rashish (Johns Hopkins) (Di venerdì 23 aprile 2021) La proposta europea per regolamentare l’Intelligenza artificiale, la prima al mondo nel genere, ha incassato l’endorsement statunitense. Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente statunitense Joe Biden, ha twittato: “Gli Stati Uniti accolgono con favore le nuove iniziative dell’Unione europea sull’Intelligenza artificiale. Lavoreremo con i nostri amici e alleati per promuovere un’Intelligenza artificiale affidabile che rifletta i nostri valori condivisi e l’impegno a proteggere i diritti e la dignità di tutti i nostri cittadini”. L’IMPEGNO USA Una dichiarazione importante per due ragioni, spiega a Formiche.net Peter Rashish, direttore del Geoeconomics Program dell’American Institute for Contemporary German Studies della Johns ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 aprile 2021) La proposta europea per regolamentare l’, la prima al mondo nel genere, ha incassato l’endorsement statunitense. Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente statunitense Joe Biden, ha twittato: “Gli Stati Uniti accolgono con favore le nuove iniziative dell’Unione europea sull’. Lavoreremo con i nostri amici e alleati per promuovere un’affidabile che rifletta i nostri valori condivisi e l’impegno a proteggere i diritti e la dignità di tutti i nostri cittadini”. L’IMPEGNO USA Una dichiarazione importante per due ragioni, spiega a Formiche.net Peter, direttore del Geoeconomics Program dell’American Institute for Contemporary German Studies della...

Advertising

laboescapes : RT @OsservaDiritti: ???Fanno parte dei sistemi d'intelligenza artificiale. Sono usati per la sicurezza. Ma i sistemi di #riconoscimentofacci… - AlessLongo : Troppe eccezioni al riconoscimento facciale, nessuna tutale dei consumatori o sistemi di redress, secondo molte ass… - nebadon1133 : RT @ASI_spazio: ??L'#Intelligenza_Artificiale per lo #Spazio al centro di un #webinar organizzato dall'Ambasciata d'Italia in Usa, cui parte… - SamueleStanco : @paulolden1 speriamo che l'intelligenza artificiale di Google non diventi 'ultron'?? - _Sabryx_ : RT @CircoloGT: Webinar: Piattaforme Digitali, #IntelligenzaArtificiale e limitazioni delle libertà -