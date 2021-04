In India il record mondiale di contagi | l' Sos dagli ospedali di Nuova Delhi | ' Sta per finire l' ossigeno'

Advertising

RaiNews : In Giappone imminente un nuovo stato di emergenza #Covid #India #coronavirus - Agenzia_Italia : Il Covid dilaga in India: nuovo record mondiale di contagi - marisameli2 : RT @carlopizzati: Questa seconda ondata, più simile a uno tsunami, è la riprova che frettoloso populismo e miopia politica sono l’esatto co… - TommasoChimenti : RT @Michele_Arnese: Per il secondo giorno consecutivo l'India ha registrato il record mondiale di nuovi casi di coronavirus: 332.730 nelle… - avespartacus : RT @Agenzia_Italia: Il Covid dilaga in India: nuovo record mondiale di contagi -

Ultime Notizie dalla rete : India record

Ieri l'ha registrato ilmondiale di nuovi casi di coronavirus per il secondo giorno consecutivo, con 332.730 casi in 24 ore, portando il totale a 16 milioni. Anche il numero di morti ...mondiale di nuovi casi covid in: 332.730 nelle 24 ore, per un totale di 16 milioni. Impennata di morti, 2.263 in un solo giorno, 186.920 dall'inizio della pandemia. "Contagi Covid all'...Nel giorno in cui l'India ha registrato un record mondiale di contagi - 332mila - è stata segnalata una grave carenza di ossigeno negli ospedali di Nuova Delhi. Venticinque pazienti in gravi ...Non si arrestano i numeri del covid in India. Nelle ultime 24h il paese ha stabilito un nuovo record mondiale di contagi: 332.730. Nemmeno la mortalità sembra arrestarsi, in un paese carente di ...