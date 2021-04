Napoli-Lazio, probabili formazioni: Gattuso lancia Mertens e Hysaj. Ospina ancora out. (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Napoli deve superare l’ostacolo Lazio nel difficile cammino per la qualificazione alla prossima Champions League. Gattuso non ha recuperato Ospina dunque è confermata la presenza di Meret. Scelte obbigate anche per il centrocampo dove ritorna Bakayoko in luogo dello squalificato Demme. La novità è attesa in difesa, dove Hysaj prenderà il posto di Mario Rui a sinistra. In attacco Mertens dovrebbe guidare l’attacco dopo la prestazione opaca di Osimhen contro l’Inter. Napoli-Lazio PROBABILE FORMAZIONE Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 22 aprile 2021) Ildeve superare l’ostacolonel difficile cammino per la qualificazione alla prossima Champions League.non ha recuperatodunque è confermata la presenza di Meret. Scelte obbigate anche per il centrocampo dove ritorna Bakayoko in luogo dello squalificato Demme. La novità è attesa in difesa, doveprenderà il posto di Mario Rui a sinistra. In attaccodovrebbe guidare l’attacco dopo la prestazione opaca di Osimhen contro l’Inter.PROBABILE FORMAZIONE(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly,; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne;(3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, ...

