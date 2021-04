Coronavirus in Toscana: 33 morti, oggi 22 aprile. E 1.41 contagi (220mila da inizio pandemia) (Di giovedì 22 aprile 2021) Altra strage di anziani: 33 morti, oggi 22 aprile 2021. Si tratta di 21 uomini e 12 donne con età media di 79 anni. E' una contabilità straziante. Perchè non parliamo di numeri, ma di persone: dietro le quali ci sono storie, vita vissuta, affetti troncati. Chi scrive queste note non può, quotidianamente, estraniarsi dalla realtà che racconta. Che è terrificante. E preoccupano anche i nuovi contagiati, cresciuti a 1.041 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 22 aprile 2021) Altra strage di anziani: 33222021. Si tratta di 21 uomini e 12 donne con età media di 79 anni. E' una contabilità straziante. Perchè non parliamo di numeri, ma di persone: dietro le quali ci sono storie, vita vissuta, affetti troncati. Chi scrive queste note non può, quotidianamente, estraniarsi dalla realtà che racconta. Che è terrificante. E preoccupano anche i nuoviati, cresciuti a 1.041 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #22aprile ?? 1.041 nuovi casi ?? 24.439 tamponi eseguiti ?? 1.781 ricoverati (-27 da ier… - f_profili : Coronavirus, 1.041 casi in più rispetto a ieri. Trentatre i decessi - rep_firenze : Toscana coronavirus, ancora in crescita i contagi, +1041 e 33 morti [aggiornamento delle 13:51] - LivornoPress : Covid Toscana, i dati del 22 aprile 2021: 33 decessi e 1041 positivi. Nel livornese 65 casi #Toscana #covid19… - Toscanaoggi : #Coronavirus, oggi in #Toscana 1.041 casi in più rispetto a ieri e 33 i decessi. Ricoveri in discesa #covid19 -