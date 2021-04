Romulus: Sky annuncia il rinnovo per la seconda stagione (Di mercoledì 21 aprile 2021) annunciata la seconda stagione della serie Romulus, sulla nascita di Roma, sarà la Sky Original italiana più ecosostenibile di sempre. Sky annuncia la seconda stagione di Romulus, il viaggio fra storia e leggenda alle origini del mito della nascita di Roma firmato da Matteo Rovere. Le riprese dei nuovi episodi della serie prodotta da Sky, Cattleya - parte di ITV Studios - e Groenlandia in collaborazione con ITV Studios inizieranno a maggio e si svolgeranno a Roma e dintorni. L'ambizione è fare della seconda stagione di Romulus la più sostenibile delle produzioni italiane targate Sky Original, parte del piano di Sky di diventare Net Zero Carbon entro il 2030. In partnership con Albert e con Zen2030, il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 aprile 2021)ta ladella serie, sulla nascita di Roma, sarà la Sky Original italiana più ecosostenibile di sempre. Skyladi, il viaggio fra storia e leggenda alle origini del mito della nascita di Roma firmato da Matteo Rovere. Le riprese dei nuovi episodi della serie prodotta da Sky, Cattleya - parte di ITV Studios - e Groenlandia in collaborazione con ITV Studios inizieranno a maggio e si svolgeranno a Roma e dintorni. L'ambizione è fare delladila più sostenibile delle produzioni italiane targate Sky Original, parte del piano di Sky di diventare Net Zero Carbon entro il 2030. In partnership con Albert e con Zen2030, il ...

