Perez: «Juventus e Milan non hanno lasciato la Super League. Sono triste e deluso» (Di giovedì 22 aprile 2021) Florentino Perez parla del progetto Super League naufragato nelle giornata di oggi: le sue dichiarazioni Florentino Perez torna a parlare del progetto Super League e lo fa ai microfoni della trasmissione radio El Larguero. Il presidente del Real Madrid, tra i primi fautori del progetto insieme ad Andrea Agnelli, spiega i motivi del naufragio della Super League. Super League – «Forse non abbiamo spiegato bene il progetto della Super League, ma forse stasera lo spiegherò meglio. Sono davvero triste e deluso. Io presidente? Mi basta esserlo del Real Madrid». DELUSIONE – «Sono triste e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Florentinoparla del progettonaufragato nelle giornata di oggi: le sue dichiarazioni Florentinotorna a parlare del progettoe lo fa ai microfoni della trasmissione radio El Larguero. Il presidente del Real Madrid, tra i primi fautori del progetto insieme ad Andrea Agnelli, spiega i motivi del naufragio della– «Forse non abbiamo spiegato bene il progetto della, ma forse stasera lo spiegherò meglio.davvero. Io presidente? Mi basta esserlo del Real Madrid». DELUSIONE – «e ...

