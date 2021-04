Milan, Maldini: “Superlega? Non ero stato avvertito” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Intervistato da Sky, Paolo Maldini ha ammesso di non essere a conoscenza dei piani del Milan per la Superlega Superlega? Non sapevo nulla. Questo è quanto emerge dall’intervista a Sky di Paolo Maldini nel pre-partita di Milan-Sassuolo. Il direttore dell’area tecnica rossonera non è stato quindi coinvolto nel processo decisionale che aveva portato il club di via Aldo Rossi a prendere parte al nuovo formato poi naufragato nel giro di sole 48 ore. “Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni per la Superlega, l’ho saputo domenica sera come tutti voi. Questa è una cosa che si è decisa ad un livello più alto rispetto al mio. Ho provato un po’ di confusione ma questo non mi esenta di prendermi la ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 aprile 2021) Intervida Sky, Paoloha ammesso di non essere a conoscenza dei piani delper la? Non sapevo nulla. Questo è quanto emerge dall’intervista a Sky di Paolonel pre-partita di-Sassuolo. Il direttore dell’area tecnica rossonera non èquindi coinvolto nel processo decisionale che aveva portato il club di via Aldo Rossi a prendere parte al nuovo formato poi naufragato nel giro di sole 48 ore. “Vorrei precisare che non sono maicoinvolto nelle discussioni per la, l’ho saputo domenica sera come tutti voi. Questa è una cosa che si è decisa ad un livello più alto rispetto al mio. Ho provato un po’ di confusione ma questo non mi esenta di prendermi la ...

ZZiliani : #Nedved prenderà a calci un cartellone pubblicitario ed è quel che ci si aspetta da lui. Ma #Maldini e #Zanetti? Le… - capuanogio : Grave se #Maldini è stato tenuto all'oscuro della questione #SuperLeague visto che, fino a prova contraria, è il nu… - capuanogio : #Maldini alzo zero: 'Mai coinvolto nelle discussioni per la #Superlega, l'ho saputo domenica sera. Decisa ad un liv… - Yavonz15 : RT @sechesi: Maldini non sapeva nulla del Milan nella Superlega: 'Mai stato coinvolto nelle discussioni, l'ho saputo solo domenica sera'.… - BlackWhite1977 : RT @terribile76: #Maldini non sapeva nulla. Nemmeno di essere un dirigente del Milan. -