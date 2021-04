Isola dei Famosi, Paul Gascoigne difeso da un discusso ex gieffino (Di mercoledì 21 aprile 2021) Filippo Nardi, discusso concorrente del Grande Fratello Vip, difende Paul Gascoigne dopo il gesto shock verso Fariba Tehrani. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 21 aprile 2021) Filippo Nardi,concorrente del Grande Fratello Vip, difendedopo il gesto shock verso Fariba Tehrani.

Advertising

VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - StyliseM : Andrea Cerioli in lacrime all’Isola dei Famosi @AndreaCerioli89 - lillydessi : Elettra Lamborghini, il look da urlo all'Isola dei Famosi: il costo e i dettagli - Yahoo Notizie -