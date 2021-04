Cosa significa che la direttiva sul copyright è stata recepita in Italia e quali sono i prossimi passi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il passaggio – che doveva essere semplicemente formale – è stato in realtà abbastanza tormentato e si è preso esattamente tutti i tempi che la politica mette a disposizione per le direttive europee. Dopo due anni esatti, il parlamento Italiano ha recepito la direttiva copyright approvata dal Parlamento europeo nella primavera del 2019, due anni dopo – come impone la regolamentazione europea a proposito di un atto vincolante come la direttiva – la decisione di Bruxelles. Si tratta di una tappa fondamentale – nelle scorse settimane c’era stato il primo via libera alla Camera, mentre adesso è arrivato anche l’ok del Senato – che tuttavia non rappresenta il traguardo finale. Una Cosa è la ricezione di una direttiva, in cui si sostanzia l’accordo con il decisore europeo, un’altra è ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il passaggio – che doveva essere semplicemente formale – è stato in realtà abbastanza tormentato e si è preso esattamente tutti i tempi che la politica mette a disposizione per le direttive europee. Dopo due anni esatti, il parlamentono ha recepito laapprovata dal Parlamento europeo nella primavera del 2019, due anni dopo – come impone la regolamentazione europea a proposito di un atto vincolante come la– la decisione di Bruxelles. Si tratta di una tappa fondamentale – nelle scorse settimane c’era stato il primo via libera alla Camera, mentre adesso è arrivato anche l’ok del Senato – che tuttavia non rappresenta il traguardo finale. Unaè la ricezione di una, in cui si sostanzia l’accordo con il decisore europeo, un’altra è ...

