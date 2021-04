CorSport | la Superlega è il nuovo vitello d’oro Perez e Agnelli la parodia nana di Aronne e Mosè

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Sul Corriere dello Sport Giancarlo Dotto scrive del terremoto provocato dallatirando in ballo i miti biblici. In realtà, scrive, non si tratta di un “conflitto tra il bene e il male” , o tra buoni e cattivi. “In guerra qui sono due soggetti che discendono dalla stessa matrice. Lo sfruttamento intensivo del sistema calcio e lo stupro del tifoso, da soggetto rilevante di un rito che nasce come religioso e tribale a mucca da mungere fino all’ultima stilla. La costola che si è staccata nella notte dei lunghi coltelli, una costolona, porta il concetto all’esasperazione. La cancellazione definitiva del tifoso, ridotto a un pupazzo un po’ coglione da ingozzare a tempo pieno con l’idea di un super “divertimento” (parole e musica dell’ultimo, nella versione grottesca e spudorata del “salvatore della patria”) che è pura plastica, mangime per ...