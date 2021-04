Superlega, la guerra di potere tra i 12 secessionisti e la burocrazia Uefa: ecco che cosa c’è davvero in gioco (Di martedì 20 aprile 2021) Ci voleva la Superlega Europea per togliere la prima pagina di giornali e media al Covid e farci tornare ad un abbozzo di normalità. Nel merito: se liberiamo la mente dagli aspetti etici e ideologici, la Superlega Europea dei 12 secessionisti è legale. Le società di calcio sono società private che operano con fini di lucro e devono rispettare obblighi di bilancio e perché alcune sono quotate in borsa e perché la Uefa ha imposto il divieto di ricorrere al finanziamento soci per finanziarie le attività, con conseguenze terribili. La verità è che è in corso una guerra di potere tra i 12 secessionisti e la burocrazia Uefa e ha per oggetto la gestione dei proventi generati, direttamente ed indirettamente, dal calcio. Fino ad oggi i soldi, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 aprile 2021) Ci voleva laEuropea per togliere la prima pagina di giornali e media al Covid e farci tornare ad un abbozzo di normalità. Nel merito: se liberiamo la mente dagli aspetti etici e ideologici, laEuropea dei 12è legale. Le società di calcio sono società private che operano con fini di lucro e devono rispettare obblighi di bilancio e perché alcune sono quotate in borsa e perché laha imposto il divieto di ricorrere al finanziamento soci per finanziarie le attività, con conseguenze terribili. La verità è che è in corso unaditra i 12e lae ha per oggetto la gestione dei proventi generati, direttamente ed indirettamente, dal calcio. Fino ad oggi i soldi, ...

