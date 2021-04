I Labour raccontano il loro originale stile musicale

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 20 aprile 2021) Isono lo stravagante gruppocomposto dal percussionista americano Colin Hacklander e la sperimentatrice elettronica Iraniana Farahnaz Hatam. Scopriamo cosa c’è da sapere sull’ecclettico duo che sta raggiungendo sempre più successo. Chi sono I? Il duo deiè tra i più attivi gruppi musicali a Berlino e vanta concerti all’avanguardia in spazi come Kraftwerk Berlin, Martin Gropius Bau e Kunsthalle Zürich. Oltre a ciò inon si fanno sfuggire collaborazioni importanti come quella con la cantante curdo iraniana Hani Monjtahedy, da cui è nato l’album nine-sum sorcery. Un compostoa metà strada tra l’esoterismo persiano tradizionale e il decadentismo elettronico tedesco. Il duo ha poi preso parte all’ultimo lavoro...