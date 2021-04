Annalena Baerbock sarà la candidata dei Verdi tedeschi alla Cancelleria (Di martedì 20 aprile 2021) Per la prima volta nella storia della Repubblica Federale di Germania, il partito dei Verdi ha formalmente nominato un proprio candidato per correre per la posizione di cancelliere nelle elezioni federali del 27 settembre e, potenzialmente, per succedere ad Angela Merkel. Per qualche tempo non è stato chiaro quale dei due leader – Annalena Baerbock e Robert Habeck – i Verdi avrebbero scelto. Lunedì mattina, hanno finalmente annunciato che Annalena Baerbock sarà la loro candidata. La quarantenne Baerbock sarebbe la più giovane cancelliera nella storia della Repubblica Federale – sarebbe anche la cancelliera più a sinistra che la Germania abbia mai avuto. Ha studiato politica e diritto internazionale ed è co-leader dei ... Leggi su linkiesta (Di martedì 20 aprile 2021) Per la prima volta nella storia della Repubblica Federale di Germania, il partito deiha formalmente nominato un proprio candidato per correre per la posizione di cancelliere nelle elezioni federali del 27 settembre e, potenzialmente, per succedere ad Angela Merkel. Per qualche tempo non è stato chiaro quale dei due leader –e Robert Habeck – iavrebbero scelto. Lunedì mattina, hanno finalmente annunciato chela loro. La quarantennesarebbe la più giovane cancelliera nella storia della Repubblica Federale – sarebbe anche la cancelliera più a sinistra che la Germania abbia mai avuto. Ha studiato politica e diritto internazionale ed è co-leader dei ...

