Sondaggi elettorali Tecnè: Lega e Pd, distanza ridotta (Di lunedì 19 aprile 2021) Si assottiglia il distacco tra Lega e Partito Democratico. A registrare l’avvicinamento dei due partiti sono gli ultimi Sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire. Nell’ultima settimana il Carroccio ha perso tre decimi mentre i dem ne hanno guadagnati altrettanti. I primi sono ora scivolati al 22% mentre i secondi sono saliti al 19,2%. Sono quindi meno di tre i punti percentuali che dividono le due forze. Dietro non stanno a guardare. Fratelli d’Italia guadagna due decimi portandosi al 18,3%. Poco più sotto il Movimento 5 Stelle registra un incremento dello 0,1% salendo al 16,6%. Forza Italia flette ancora attestandosi al 9,8%. Azione si riavvicina alla soglia di sbarramento del 3% (2,9%) mentre Sinistra Italiana avanza di due decimi al 2,3%. Stabile al 2% Italia Viva mentre sono dati in calo tutti gli ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 19 aprile 2021) Si assottiglia il distacco trae Partito Democratico. A registrare l’avvicinamento dei due partiti sono gli ultimiper l’Agenzia Dire. Nell’ultima settimana il Carroccio ha perso tre decimi mentre i dem ne hanno guadagnati altrettanti. I primi sono ora scivolati al 22% mentre i secondi sono saliti al 19,2%. Sono quindi meno di tre i punti percentuali che dividono le due forze. Dietro non stanno a guardare. Fratelli d’Italia guadagna due decimi portandosi al 18,3%. Poco più sotto il Movimento 5 Stelle registra un incremento dello 0,1% salendo al 16,6%. Forza Italia flette ancora attestandosi al 9,8%. Azione si riavvicina alla soglia di sbarramento del 3% (2,9%) mentre Sinistra Italiana avanza di due decimi al 2,3%. Stabile al 2% Italia Viva mentre sono dati in calo tutti gli ...

