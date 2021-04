“Non toccate Cristina!”. Francesco Oppini fuori di sé dopo quello che è successo alla fidanzata (Di lunedì 19 aprile 2021) Francesco Oppini è diventato ancora più noto all’opinione pubblica grazie alla sua partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’. Prima era conosciuto solamente per essere il figlio di Alba Parietti, ma poi nella Casa più spiata d’Italia ha mostrato a tutti di che pasta è fatto e si è destreggiato nel migliore dei modi. Bellissima e commovente la sua amicizia con Tommaso Zorzi, che va avanti anche oggi. L’influencer aveva perso la testa per lui, poi però ha capito che fosse comunque importante restare amici. Recentemente sono stati entrambi ospiti del ‘Maurizio Costanzo Show’, dove si sono anche esibiti in una performance musicale. Ma il commentatore sportivo ha perso la sua proverbiale calma nelle ultime ore e si è scagliato contro una parte del web. Tutta colpa di ciò che ha letto nei giorni scorsi, che lo ha fatto imbestialire. L’ex ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 aprile 2021)è diventato ancora più noto all’opinione pubblica graziesua partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’. Prima era conosciuto solamente per essere il figlio di Alba Parietti, ma poi nella Casa più spiata d’Italia ha mostrato a tutti di che pasta è fatto e si è destreggiato nel migliore dei modi. Bellissima e commovente la sua amicizia con Tommaso Zorzi, che va avanti anche oggi. L’influencer aveva perso la testa per lui, poi però ha capito che fosse comunque importante restare amici. Recentemente sono stati entrambi ospiti del ‘Maurizio Costanzo Show’, dove si sono anche esibiti in una performance musicale. Ma il commentatore sportivo ha perso la sua proverbiale calma nelle ultime ore e si è scagliato contro una parte del web. Tutta colpa di ciò che ha letto nei giorni scorsi, che lo ha fatto imbestialire. L’ex ...

