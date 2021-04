Mattarella, sacrifici pesanti per il Covid ma traguardi vicini (Di lunedì 19 aprile 2021) AGI - "Viviamo una stagione difficile. La pandemia ha recato lutti e sofferenze. L'azione di contrasto ha imposto sacrifici pesanti alle persone e alla società nel suo insieme. Ma il senso di solidarietà diffuso tra gli italiani, l'impegno e la dedizione di chi ha combattuto la malattia in prima linea, i risultati della scienza ci fanno sentire oggi più vicini i traguardi che tutti speriamo di raggiungere". Lo scrive Sergio Mattarella in un messaggio per il 286' anniversario di fondazione della Gazzetta di Parma. Gli auguri alla Gazzetta di Parma "Desidero esprimere i miei auguri per il 19 aprile della Gazzetta di Parma. Questa data - quella della copia più antica della Gazzetta - risale al 1735. Un anno che precede di oltre un secolo l'unità d'Italia e che ci dà la percezione di quanti cambi ... Leggi su agi (Di lunedì 19 aprile 2021) AGI - "Viviamo una stagione difficile. La pandemia ha recato lutti e sofferenze. L'azione di contrasto ha impostoalle persone e alla società nel suo insieme. Ma il senso di solidarietà diffuso tra gli italiani, l'impegno e la dedizione di chi ha combattuto la malattia in prima linea, i risultati della scienza ci fanno sentire oggi piùche tutti speriamo di raggiungere". Lo scrive Sergioin un messaggio per il 286' anniversario di fondazione della Gazzetta di Parma. Gli auguri alla Gazzetta di Parma "Desidero esprimere i miei auguri per il 19 aprile della Gazzetta di Parma. Questa data - quella della copia più antica della Gazzetta - risale al 1735. Un anno che precede di oltre un secolo l'unità d'Italia e che ci dà la percezione di quanti cambi ...

