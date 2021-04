Imprese: Cerved, a rischio 65 mld di investimenti nel 2020-21 per pandemia (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - Gli investimenti delle Imprese potrebbero ridursi di 65 miliardi di euro con conseguenze sulla sostenibilità del nostro Paese, in particolare per la capacità del sistema produttivo di contribuire alla doppia transizione, digitale e ambientale. È quanto emerge dal Rapporto Italia Sostenibile elaborato da Cerved che ha valutato gli effetti dell'emergenza sanitaria su occupazione e investimenti delle Imprese al 2021. Una crisi che potrebbe toccare soprattutto il Mezzogiorno, ampliando ulteriormente i divari relativi alla digitalizzazione, alla tutela del territorio, all'inquinamento. Combinando il livello di digitalizzazione con la riduzione degli investimenti delle Imprese, è possibile individuare i territori in cui è necessario il maggiore ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - Glidellepotrebbero ridursi di 65 miliardi di euro con conseguenze sulla sostenibilità del nostro Paese, in particolare per la capacità del sistema produttivo di contribuire alla doppia transizione, digitale e ambientale. È quanto emerge dal Rapporto Italia Sostenibile elaborato dache ha valutato gli effetti dell'emergenza sanitaria su occupazione edelleal 2021. Una crisi che potrebbe toccare soprattutto il Mezzogiorno, ampliando ulteriormente i divari relativi alla digitalizzazione, alla tutela del territorio, all'inquinamento. Combinando il livello di digitalizzazione con la riduzione deglidelle, è possibile individuare i territori in cui è necessario il maggiore ...

