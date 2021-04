Esonero Mourinho, c’è il comunicato ufficiale. Ryan Mason al suo posto (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Tottenham esonera Jose Mourinho. Ecco il comunicato dei londinesi: “Il Club può oggi annunciare che Jose Mourinho e il suo staff tecnico Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin e Giovanni Cerra sono stati sollevati dai loro compiti. Il presidente, Daniel Levy, ha dichiarato: ‘Jose e il suo staff tecnico sono stati con noi in alcuni dei nostri momenti più difficili come club. Jose è un vero professionista che ha mostrato un’enorme capacità di recupero durante la pandemia. A livello personale mi è piaciuto lavorare con lui e si rammarica che le cose non siano andate come avevamo previsto entrambi. Sarà sempre il benvenuto qui e vorremmo ringraziare lui e il suo staff tecnico per il loro contributo’. Ryan Mason prenderà parte all’addestramento della prima squadra oggi e un ulteriore aggiornamento ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Tottenham esonera Jose. Ecco ildei londinesi: “Il Club può oggi annunciare che Josee il suo staff tecnico Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin e Giovanni Cerra sono stati sollevati dai loro compiti. Il presidente, Daniel Levy, ha dichiarato: ‘Jose e il suo staff tecnico sono stati con noi in alcuni dei nostri momenti più difficili come club. Jose è un vero professionista che ha mostrato un’enorme capacità di recupero durante la pandemia. A livello personale mi è piaciuto lavorare con lui e si rammarica che le cose non siano andate come avevamo previsto entrambi. Sarà sempre il benvenuto qui e vorremmo ringraziare lui e il suo staff tecnico per il loro contributo’.prenderà parte all’addestramento della prima squadra oggi e un ulteriore aggiornamento ...

