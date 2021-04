Serie D | c' è Campobasso - Vastese

(Di domenica 18 aprile 2021) ROMA - A t ambur battente. Terza partita in sette giorni per le squadre diD che, dopo il turno infrasettimanale di mercoledì scorso, tornano in campo alle ore 15 con le partite della ...

Advertising

giornalemolise : Calcio a 5, #Serie #B, non si gioca #Chaminade - Barletta. Ancora da definire i meccanismi retrocessione -… - DrF4lken : @Casti_F -Juventus in serie D -Spostamento capitale a Campobasso - proletarizzazione del Lombardo Veneto - Attuazio… - giornalemolise : #Calcio, Serie D, tra Campobasso e Piedimonte Matese due sfide importanti per il vertice della classifica -… - IamCALCIO : #CampionatoDItalia #SerieD #GironeF #seriedgironef #calciodilettantistico #calciodilettantisticomolisano Diramate l… - IamCALCIO : #CampionatoDItalia #SerieD #GironeF #calciodilettantistico #calciodilettantisticomolisano #seriedgironef Altro rinv… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Campobasso

Corriere dello Sport.it

ROMA - A t ambur battente. Terza partita in sette giorni per le squadre diD che, dopo il turno infrasettimanale di mercoledì scorso, tornano in campo alle ore 15 con le partite della ventisettesima giornata (30ª per i gironi A e C a venti squadre) di campionato. In ...... quello che affronta questo pomeriggio la Nocerina, nella partita valida per la decima giornata di ritorno del girone G del campionato diD (dirige Maurizio Barbiero di, assistenti ...ROMA - Il programma con gli arbitri della ventisettesima giornata (trentesima per i gironi A e C) del campionato di Serie D. Inizio gare ore 15. Girone A Bra-Castellanzese (Pezzopane de L’Aquila), Bor ...E' un Carbonia desideroso di riscattare gli ultimi risultati inferiori alle attese (1 punto nelle ultime 3 partite), quello che affronta questo pomeriggio la N ...