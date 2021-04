L'effetto Covid negli ospedali liguri: cancellate operazioni chirurgiche e visite (Di domenica 18 aprile 2021) Oltre 10mila ricoveri tagliati, interventi chirurgici ridotti del 70% e 25mila mammografie saltate: il rapporto dell’Agenas. La regione maglia nera per cura e prevenzione dei tumori all’utero. Ritardi anche per malattie cardiologiche e neurologiche Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 18 aprile 2021) Oltre 10mila ricoveri tagliati, interventi chirurgici ridotti del 70% e 25mila mammografie saltate: il rapporto dell’Agenas. La regione maglia nera per cura e prevenzione dei tumori all’utero. Ritardi anche per malattie cardiologiche e neurologiche

Ultime Notizie dalla rete : effetto Covid La ripresa. L'Anac: consentire l'accesso alle gare di appalto alle imprese in crisi Evitare che le imprese già penalizzate dall'emergenza Covid, con calo di fatturato e commesse, siano penalizzate nelle gare pubbliche legate ai fondi europei del Next Generation Ue. L'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) lancia un appello la ...

"Covid perde forza, cariche virali sempre più basse" Per Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv - Isv), "i nuovi contagiati sono meno infettivi. Effetto caldo anche su variante inglese" Effetto primavera su Covid - 19. "Stiamo rivedendo quello che è successo lo scorso anno, e cioè che con l'arrivo della bella stagione il virus perde forza ". Arnaldo Caruso, presidente della Società ...

Il coprifuoco è inutile? Ecco cosa dice la scienza Il governo ha annunciato che dal 26 aprile tornerà la possibilità per le regioni di tornare in zona gialla, con alcune novità, ma continuerà a rimanere in vigore il coprifuoco tra le 22 e le 5. Utiliz ...

Covid e scuola, la grande incognita del 26 aprile Tra entusiasmo e timori, la scommessa sulle riaperture rischia di infrangersi sulla scuola. Aspettando il piano, molti i nodi da sciogliere ...

Covid e scuola, la grande incognita del 26 aprile Tra entusiasmo e timori, la scommessa sulle riaperture rischia di infrangersi sulla scuola. Aspettando il piano, molti i nodi da sciogliere ...

