Bologna - Spezia 4 - 1 | poker rossoblù con doppietta di Svanberg

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 1-0 Juventus Bologna 4-1 Spezia Lazio 5-3 Benevento - CarolRadull : Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30p… - SkySport : ATALANTA-JUVENTUS 1-0 Risultato finale ? ? #Malinovsky (87') ? SERIE A – 31^ giornata ?? - 1000Cuori : ?? Pagelle Bologna - Spezia 4-1 ?? - Stelle_Sport : Il Bologna travolge lo Spezia: 4-1 -

... collaboratore tattico di Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sullo. Le sue parole PRESTAZIONE - "Il mister ci aveva chiesto di essere più pratici. Più concreti. ..., 18 aprile 2021 " Tutto facile per il, che passeggia 4 - 1 sullo. Partita già indirizzata dopo venti minuti, quando i rossoblù vanno sul 2 - 0 grazie ai gol di Orsolini su rigore e di Barrow . Prima dell'intervallo ...Editoriale di Andrea Losapio Il Borussia Dortmund taglia lo stipendio di tutti (anche di Haaland) per salvare la continuità aziendale, mentre in Italia i tifosi non capiscono quanto è fondo l'abisso ...BOLOGNA, 18 APR - Niente conferenza post partita per lo squalificato Mihajlovic. Al suo posto, per il Bologna, parla il collaboratore tecnico Emilio De Leo, che evidenzia come la permanenza in serie A ...