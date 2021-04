Tempesta d’amore | casting news | arriva JOELL | nuovo amore di Lucy

Leggi su tvsoap

(Di sabato 17 aprile 2021) Da quando Bela (Franz-Xaver Zeller) e Paul (Sandro Kirtzel) sono usciti di scena,Ehrlinger (Jennifer Siemann) è passata un po’ in secondo piano… ma ancora per poco! Nelle prossime puntate italiane dientrerà infatti in scena unpersonaggio destinato a stravolgere la vita della ragazza. Ecco di chi si tratta! Leggi anche:, anticipazioni italiane: doppio ricatto tra CHRISTOPH, ARIANE e ROBERT! Chi vincerà?, anticipazioni puntate tedesche:conosce© ARD/Christof ArnoldLa fine della ...