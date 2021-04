LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 61-54, Serie A basket in DIRETTA: la Segafredo torna a contatto nel terzo quarto (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66-54 Con il gioco da 3 l’ex Zalgiris e Olympiakos riporta l’Armani sul +12. 65-54 LEDAY! Contropiede Olimpia con Rodriguez che serve il numero 2 che segna in entrata con il fallo di Ricci. Anche Milano esaurisce il bonus con il fallo si Shields su Belinelli, rimessa Segafredo. 63-54 2/2 Biligha. Fallo di Gamble su Biligha, liberi, la Virtus esaurisce il bonus nel terzo quarto. 61-54 2/2 Belinelli, 3-3 i falli. Fallo di Datome che manda in lunetta Belinelli. 61-52 TRIPLA di Shields, il 31 raggiunge quota 25 in serata, 5’14” da giocare nel terzo quarto. 58-52 Arresto e tiro di Weems che riporta Bologna sul -6. 58-50 Rimbalzo offensivo di Hines che si apoggia al ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66-54 Con il gioco da 3 l’ex Zalgiris e Olympiakos riporta l’Armani sul +12. 65-54 LEDAY! Contropiedecon Rodriguez che serve il numero 2 che segna in entrata con il fallo di Ricci. Ancheesaurisce il bonus con il fallo si Shields su Belinelli, rimessa. 63-54 2/2 Biligha. Fallo di Gamble su Biligha, liberi, laesaurisce il bonus nel. 61-54 2/2 Belinelli, 3-3 i falli. Fallo di Datome che manda in lunetta Belinelli. 61-52 TRIPLA di Shields, il 31 raggiunge quota 25 in serata, 5’14” da giocare nel. 58-52 Arresto e tiro di Weems che riportasul -6. 58-50 Rimbalzo offensivo di Hines che si apoggia al ...

