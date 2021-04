Atalanta | Gasperini | “Juve anche più forte dell’Inter Vicenda antidoping? Vi spiego”

Advertising

capuanogio : #Gasperini è il Ferguson d'Italia: sulla panchina dell'#Atalanta da 4 anni e 10 mesi e ora decide tutto nel club, a… - ZZiliani : #Gasperini in odore di 20 giorni di squalifica per un litigio con un ispettore antidoping, #Romero squalificato,… - rtl1025 : ?? 'Ha insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l'intero sistema #antidoping. Con que… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Tra qualificazione Champions e Coppa Italia, scelgo la prima, anti-doping? Mai interrotto nulla'… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Tra qualificazione Champions e Coppa Italia, scelgo la prima, anti-doping? Mai interrotto nulla'… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Gasperini

BERGAMO - " Cristiano Ronaldo non c'è? Un problema per la Juve , non per noi" . Alla vigilia del big match per la sua, Gian Pierocommenta l'annunciata defezione sul versante ospite: "Una squadra che ha elementi temibili, ma la nostra preparazione è mirata ad affrontare una squadra, non i singoli",...Tutte le notizie sulla squadraIl tecnico dell'Atalanta: "Due squadre con ambizioni e caratteristiche diverse: per noi la Champions è un traguardo fantastico, per loro traguardo minimo" ...Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juve: “Non è uno spareggio, lo s ...