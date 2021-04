Torna il pubblico in Serie A: ok a 1000 tifosi in zona gialla (Di venerdì 16 aprile 2021) Riparte lo sport all’aperto, per gli amatori e per i tifosi. In zona gialla da sabato 1 maggio sarà consentito l’accesso del pubblico in impianti all’aperto fino a un massimo di 1.000 spettatori ed al chiuso fino ad un massimo di 500 per tutti gli eventi sportivi agonistici e riconosciuti di preminente interesse nazionale da L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 16 aprile 2021) Riparte lo sport all’aperto, per gli amatori e per i. Inda sabato 1 maggio sarà consentito l’accesso delin impianti all’aperto fino a un massimo di 1.000 spettatori ed al chiuso fino ad un massimo di 500 per tutti gli eventi sportivi agonistici e riconosciuti di preminente interesse nazionale da L'articolo

Advertising

FBiasin : +++ #SERIEA, Dal primo maggio torna il pubblico negli stadi in zona gialla +++ ???????? - _SiGonfiaLaRete : Ultim'ora - Torna il pubblico allo stadio in zona gialla - sscalcionapoli1 : Dal 1 maggio torna il pubblico negli stadi in zona gialla #SerieATIM - sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione Torna il pubblico in Serie A: ok a 1000 tifosi in zona gialla: Riparte lo sport all’… - tende2001 : RT @FBiasin: +++ #SERIEA, Dal primo maggio torna il pubblico negli stadi in zona gialla +++ ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Torna pubblico Tornano i tifosi negli stadi e nei palazzetti. Ma solo nelle zone gialle Torna il pubblico negli stadi e nei palazzetti. Il governo ha deciso che dal primo maggio, nelle regioni in zona gialla, gli impianti potranno di nuovo ospitare tifosi e appassionati per le attività ...

'Tratto da una storia vera', il nuovo album di Barbieri ... critica e pubblico. Barbieri ha all'attivo 5 album di brani originali ("In Parole Povere" 2004, "... Nel 2021 torna, pubblicandolo in Europa il 16 ed in Giappone il 22 aprile, con un nuovo album di ...

Tornano i tifosi negli stadi e nei palazzetti. Ma solo nelle zone gialle Via libera dal primo maggio per mille persone negli impianti all'aperto, a partire dalla Serie A, e 500 in quelli al chiuso. In questo modo apriranno agli appassionati anche Internazionali d'Italia di ...

SERIE A, Dall'1/5 pubblico ammesso in zona gialla Torna il pubblico negli stadi in zona gialla a partire dall'1 maggio. Notizia un po' in controtendenza con quelle che erano le abitudini dell'ultimo periodo soprattutto in Italia, ...

ilnegli stadi e nei palazzetti. Il governo ha deciso che dal primo maggio, nelle regioni in zona gialla, gli impianti potranno di nuovo ospitare tifosi e appassionati per le attività ...... critica e. Barbieri ha all'attivo 5 album di brani originali ("In Parole Povere" 2004, "... Nel 2021, pubblicandolo in Europa il 16 ed in Giappone il 22 aprile, con un nuovo album di ...Via libera dal primo maggio per mille persone negli impianti all'aperto, a partire dalla Serie A, e 500 in quelli al chiuso. In questo modo apriranno agli appassionati anche Internazionali d'Italia di ...Torna il pubblico negli stadi in zona gialla a partire dall'1 maggio. Notizia un po' in controtendenza con quelle che erano le abitudini dell'ultimo periodo soprattutto in Italia, ...