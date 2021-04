Roma: Calenda, 'primarie scelta che riguarda il Pd, rispetto ma ognuno per sua strada' (Di venerdì 16 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 16 aprile 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Roma Calenda Fake - news a ripetizione sulla Raggi. Stampa scatenata per denigrarla. Ieri il linciaggio per il cedimento di una strada. Proprio nel ... ... responsabile romano di Azione, il mini - partito di Carlo Calenda : "Non bastano le lezioncine che ...ha approvato le delibere per la concessione in usufrutto ad Atac di 82 nuovi bus acquistati da Roma ...

Pd e le primarie a Roma. Calenda: "Io non ci sto, ci vediamo al primo turno" Carlo Calenda è a Colle degli abeti, sperdutissima periferia della Capitale, dove è venuto a 'verificare i guasti dei cosiddetti piani di zona. Sto imparando cose su Roma che fanno inorridire. Qui c'è gente ...

Raggi alle Comunali potrebbe arrivare al ballottaggio, ma non vincere Secondo gli ultimi sondaggi elettorali sulle comunali di Roma del 2021, Raggi potrebbe arrivare al ballottaggio ma difficilmente vincere.

Roma: Calenda, ‘primarie scelta che riguarda il Pd, rispetto ma ognuno per sua strada’ Roma, 16 apr (Adnkronos) – Le primarie per la scelta del sindaco di Roma? “È una decisione che riguarda il Pd. E che ovviamente rispetto. Personalmente non ritengo sia la strada giusta per costruire u ...

