Caso Saguto: motivazioni giudici, 'soldi in trolley, patto corruttivo permanente'/Adnkronos (Di venerdì 16 aprile 2021) Palermo, 16 apr. (Adnkronos) – "Un patto corruttivo permanente" tra giudici, avvocati, funzionari, ufficiali che ha creato "danni patrimoniali ingentissimi all'erario e alle amministrazioni giudiziarie" ma anche un "discredito gravissimo all'amministrazione della giustizia". Eccolo, nero su bianco, il 'cerchio magico' di Silvana Saguto, l'ex Presidente della sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, condannata lo scorso 28 ottobre dal Tribunale di Caltanissetta a 8 anni e mezzo per la gestione illegale dei beni sequestrati a Cosa nostra. L'ex giudice, che nel frattempo è stata radiata dalla magistratura, secondo i magistrati, che hanno depositato le motivazioni in cancelleria, avrebbe messo in atto una "gestione privatistica". L'accusa, rappresentata dai pm Maurizio ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Saguto Saguto: non era associazione ma un patto corruttivo Nel caso di specie i pretesi reati fine o scopo dell'associazione hanno la caratteristica di essere ... Silvana Saguto, ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, ...

Caso Saguto: motivazioni giudici, 'pienamente dimostrata consegna 20 mila euro nel trolley' E' stato uno dei perni del processo all'ex Presidente della Sezione misure di prevenzione Silvana Saguto, condannata a otto anni e mezzo per corruzione. Una consegna di denaro, circa 20 mila euro, nascosti in un trolley, che sarebbe avvenuta in una calda serata di inizio estate, nell'abitazione ...

Caso Saguto: motivazioni giudici, ‘soldi in trolley, patto corruttivo permanente’/Adnkronos (3) Condividi questo articolo:(Adnkronos) – “La dazione di denaro è stata pienamente dimostrata”, dicono i giudici. “La cronologia dei contatti che si sono susseguiti tra Cappellano e Saguto dall’8 al 30 ...

Condanna Silvana Saguto, le motivazioni della sentenza: “Patto corruttivo, no associazione a delinquere” CALTANISSETTA - Era un "sistema", ma non un'associazione a delinquere quello messo in piedi dall'ex magistrato Silvana Saguto. È quanto si legge nelle ...

