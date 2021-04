In Francia troppi bambini in crisi a causa del Covid. Macron: «Pagheremo lo psicologo» (Di giovedì 15 aprile 2021) Le conseguenze dell’epidemia hanno messo a dura prova la salute psichica dei più giovani. Macron, come riporta il Corriere della Sera, ha annunciato che lo Stato pagherà dieci sedute dallo psicologo a bambini e adolescenti dai tre ai diciassette anni. «Oggi abbiamo un problema sanitario che tocca i nostri bambini e adolescenti, e che si aggiunge all’epidemia», ha detto Macron visitando il reparto di psichiatria infantile dell’ospedale universitario di Reims. L’annuncio di Macron: sedute psicologiche ai più giovani Il presidente ha annunciato che lo Stato pagherà le dieci sedute dopo la prescrizione del medico curante. Come si legge su Le Monde, Macron era accompagnato dal ministro della Salute, Olivier Véran, e dal segretario di Stato per l’infanzia, Adrien Taquet. Il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 aprile 2021) Le conseguenze dell’epidemia hanno messo a dura prova la salute psichica dei più giovani., come riporta il Corriere della Sera, ha annunciato che lo Stato pagherà dieci sedute dalloe adolescenti dai tre ai diciassette anni. «Oggi abbiamo un problema sanitario che tocca i nostrie adolescenti, e che si aggiunge all’epidemia», ha dettovisitando il reparto di psichiatria infantile dell’ospedale universitario di Reims. L’annuncio di: sedute psicologiche ai più giovani Il presidente ha annunciato che lo Stato pagherà le dieci sedute dopo la prescrizione del medico curante. Come si legge su Le Monde,era accompagnato dal ministro della Salute, Olivier Véran, e dal segretario di Stato per l’infanzia, Adrien Taquet. Il ...

Advertising

Leonard27935404 : @giuseppe_masala Usa più gran Bretagna, Francia,Italia,Germania, Turchia,Giappone,corea sud.....secondo me sono troppi pure per la russis - monika_mazurek : RT @SecolodItalia1: In Francia troppi bambini in crisi a causa del Covid. Macron: «Pagheremo lo psicologo» - SecolodItalia1 : In Francia troppi bambini in crisi a causa del Covid. Macron: «Pagheremo lo psicologo» - WalTer62851003 : @_unrealdonald @GiovanniPaglia @Keynesblog Anche se regalasse il brevetto non cambierebbe nulla, per mettere in mot… - Albe_1964 : @shesrobs Piccola??. Lo ebbi durante gli studi universitari e nei 2 anni scarsi di limbo post-laurea. Venivo trattat… -