Advertising

SkyTG24 : Era stato ricoverato lo scorso novembre al #Covid residence di Ponticelli, una struttura dell'Asl di Napoli per le… - gnomini : RT @SkySport: Focolaio Pescara, Asl ferma il club per 3 gare - sportli26181512 : Covid, la Asl ferma il Pescara: saltano tre partite. Chievo-Empoli andrà giocata: Covid, la Asl ferma il Pescara: s… - Gazzetta_it : #Covid La Asl ferma il #Pescara: saltano tre partite. #ChievoEmpoli andrà giocata - antonellaa262 : Asl Napoli 1: le attese superiori alla media presso l’hub della Mostra d’Oltremare dipendono dal mancato rispetto d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Asl

Azienda Usl Toscana nord ovest

La quarantena è disposta invece per i contatti stretti dei positivi ed è prevista per i prossimi 11 giorni, salvo diversa comunicazione della. I giocatori del Pescara contagiati dalsono 7, ...... tra gli 8 e i 10 minuti, mentre nella giornata di ieri sono state eseguite complessivamente 9.252 iniezioni di vaccino anti -19. Crescono i risultati prodotti dalla sinergia trae medici ...La Spezia, 15 aprile 2021 - Sono 407 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria (1.121.082 da inizio ... Il maggior numero di nuovi casi si registra nell'Asl3 genovese (170) seguita da Asl 2 Savona ...Campagna vaccinale in Puglia: da domani, venerdì 16 aprile tocca ai cittadini 73enni (nati nel 1949) e 72enni (nati nel 1949) senza fragilità che potranno vaccinarsi ...