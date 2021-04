Bentornato Artpop | con il suo album Lady Gaga ha sconfitto la sua kryptonite

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 15 aprile 2021) Anni e anni fa c’era una band che praticava un pop-rock piuttosto ruffiano e funzionante, gli Spin Doctors. Niente di particolarmente originale, chitarre funky su incedere rock, il cantante con una buona voce a raccontarci su storie, con quella barbetta bionda e quel cappellino peruviano da hippie (o da hipster prima che qualcuno si premurasse di codificare l’hipsterismo). In Italia se ne sapeva poco, ma ricordo che la band ci era stata presentata come uno di quei gruppi con grande seguito, alla Phish o Dave Matthews Band, tutti figli dei Grateful Dead, Dio e Jerry Garcia mi perdonino. Probabilmente la loro canzone più nota, Two pieces, è stata anche in vetta alle nostre classifiche, quello era un periodo incredibile, uscivano decine di capolavori, ma è di un altro singolo, sempre del medesimo periodo, e praticamente identico dal punto di vista musicale, che voglio parlarvi, ...