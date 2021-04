Saccheggi di rame lungo le linee elettriche del Potentino | scatta il blitz dei carabinieri | 9 arresti tra Foggia a Bat

(Di mercoledì 14 aprile 2021)diledel, in manette nove soggetti nelle province die Barletta - Andria - Trani. Da questa mattina, infatti, è in corso una operazione dei ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Saccheggi rame

FoggiaToday

dilungo le linee elettriche del Potentino, in manette nove soggetti nelle province di Foggia e Barletta - Andria - Trani. Da questa mattina, infatti, è in corso una operazione dei ...... caricano sulla schiena il basto formato dalle poche cose sfuggite aie si mettono in ... ribattezzata "provincia dell'Africa centrale", crocevia delle guerre eterne per, uranio, coltan, ...Un atto ripugnante, riconosciuto dallo stesso autore, fu l’attacco alla città di Imiriù con l’abbandono al saccheggio perché era passata ... ove furono cambiati gli alberi della Carmen e il rame, ...Un atto ripugnante, riconosciuto dallo stesso autore, fu l’attacco alla città di Imiriù con l’abbandono al saccheggio perché era passata ... ove furono cambiati gli alberi della Carmen e il rame, ...