Chelsea in semifinale di Champions per l'ottava volta: nessuna squadra inglese ha fatto lo stesso (Di mercoledì 14 aprile 2021) Con la qualificazione alla semifinale di Champions League per mano del Porto nonostante la sconfitta di ieri, il Chelsea ha raggiunto questo traguardo per l'ottava volta nella sua storia. nessuna squadra inglese è riuscita a fare lo stesso. I blues sono così il primo team britannico a riuscire in questa impresa e questa sera conoscerà il suo avversario in semifinale. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

