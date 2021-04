Un Manifesto per la nuova Scuola (Di martedì 13 aprile 2021) Il gruppo La nostra Scuola, costituito da insegnanti di tutta Italia, ha elaborato una proposta organica e coerente per il rilancio culturale della Scuola pubblica, intitolata Manifesto per la nuova Scuola, che è già stata sottoscritta da intellettuali come Alessandro Barbero, Tomaso Montanari e Filippomaria Pontani, Vito Mancuso e molti altri. Riceviamo e pubblichiamo il suddetto Manifesto (Qui tutti i dettagli): Manifesto per la nuova Scuola 1) La Scuola come luogo della relazione umana e del rapporto intergenerazionale La Scuola si occupa delle persone in crescita, non di entità astratte scomponibili e riducibili a una serie di “competenze”. L’insegnamento e l’apprendimento toccano infatti tutte le ... Leggi su tpi (Di martedì 13 aprile 2021) Il gruppo La nostra, costituito da insegnanti di tutta Italia, ha elaborato una proposta organica e coerente per il rilancio culturale dellapubblica, intitolataper la, che è già stata sottoscritta da intellettuali come Alessandro Barbero, Tomaso Montanari e Filippomaria Pontani, Vito Mancuso e molti altri. Riceviamo e pubblichiamo il suddetto(Qui tutti i dettagli):per la1) Lacome luogo della relazione umana e del rapporto intergenerazionale Lasi occupa delle persone in crescita, non di entità astratte scomponibili e riducibili a una serie di “competenze”. L’insegnamento e l’apprendimento toccano infatti tutte le ...

Advertising

VittorioSgarbi : In questa intervista c'è il mio programma/manifesto per Roma. La Raggi, intanto, può candidarsi a Nimes, in Francia… - ilfoglio_it : Conte? Per Bettini è stato vittima di un golpe. L'accusa dell'ideologo del Pd è contenuta a pagina 10 del manifesto… - Sabbathicus : @magozufus1 @ostvest Lieto di sentire il tuo punto di vista, per quanto mi riguarda non sono mai stato comunista e… - VittorioRibeiro : @HuffPostItalia La nuova corrente che non è una corrente e che nel manifesto programmatico parla del complotto inte… - paoloigna1 : RT @IlMattinoFoggia: Le agenzie funebri di #Foggia smentiscono la Belluna: «Non è vero che non abbiamo voluto fare il manifesto per il test… -