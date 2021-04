Sampdoria, record in Serie A per Candreva: i blucerchiati lo celebrano – FOTO (Di martedì 13 aprile 2021) Con la partita contro il Napoli, Antonio Candreva ha raggiunto un importante traguardo. La Sampdoria lo ha celebrato sui social Antonio Candreva è sempre più leader della Sampdoria. L’esterno, protagonista di un’ottima prima stagione in blucerchiato con ben 5 gol e 6 assist all’attivo, ha superato un nuovo record di presenze in Serie A. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 La sfida contro il Napoli è stata per Candreva la presenza numero 386 nella massima Serie dal 2009/2010 ad oggi, una cifra che rende l’ex Inter è il giocatore di movimento con più presenze nel campionato italiano. Il club blucerchiato, attraverso il suo profilo Twitter, ha voluto celebrare il nuovo traguardo del suo centrocampista sempre più al ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Con la partita contro il Napoli, Antonioha raggiunto un importante traguardo. Lalo ha celebrato sui social Antonioè sempre più leader della. L’esterno, protagonista di un’ottima prima stagione in blucerchiato con ben 5 gol e 6 assist all’attivo, ha superato un nuovodi presenze inA. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 La sfida contro il Napoli è stata perla presenza numero 386 nella massimadal 2009/2010 ad oggi, una cifra che rende l’ex Inter è il giocatore di movimento con più presenze nel campionato italiano. Il club blucerchiato, attraverso il suo profilo Twitter, ha voluto celebrare il nuovo traguardo del suo centrocampista sempre più al ...

