Milano: per capo vigili Trezzano accuse calunnia aggravata e detenzione droga (Di martedì 13 aprile 2021) Milano, 13 apr. (Adnkronos) - Il comandante della polizia di Trezzano sul Naviglio arrestato questa mattina dalla polizia di Milano dovrà rispondere, a quanto si apprende, di calunnia aggravata e detenzione di stupefacente. Stessi capi d'accusa del complice albanese con cui il capo dei vigili avrebbe architettato il piano per incastrare la comandante di Corbetta con della droga in auto. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021), 13 apr. (Adnkronos) - Il comandante della polizia disul Naviglio arrestato questa mattina dalla polizia didovrà rispondere, a quanto si apprende, didi stupefacente. Stessi capi d'accusa del complice albanese con cui ildeiavrebbe architettato il piano per incastrare la comandante di Corbetta con dellain auto.

