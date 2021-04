La mania degli nft contagia anche la Borsa di New York (Di mercoledì 14 aprile 2021) Wall Street dedica sei gettoni non fungibili che rappresentano la prima contrattazione di altrettanti titoli. Cresce l’attesa per il debutto di Coinbase al Nasdaq Wall street, New York (Getty Images)La mania dei token non fungibili contagia anche la Borsa di New York, che ha forgiato sei nft per commemorare il primo scambio di quotazioni famose, relative al mondo tech. Sono altrettanti video di dieci secondi che celebrano il first trade di Spotify, prima quotazione diretta di sempre, Snowflake la più grande relativa al settore software, Unity, DoorDash, Roblox e Coupang, “l’Amazon della Corea del Sud”, finora la più grande del 2021. Le immagini in grafica digitale raffigurano il tradizionale suono della campana dell’amministratore delegato che dà il via alle negoziazioni, facendo ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 14 aprile 2021) Wall Street dedica sei gettoni non fungibili che rappresentano la prima contrattazione di altrettanti titoli. Cresce l’attesa per il debutto di Coinbase al Nasdaq Wall street, New(Getty Images)Ladei token non fungibililadi New, che ha forgiato sei nft per commemorare il primo scambio di quotazioni famose, relative al mondo tech. Sono altrettanti video di dieci secondi che celebrano il first trade di Spotify, prima quotazione diretta di sempre, Snowflake la più grande relativa al settore software, Unity, DoorDash, Roblox e Coupang, “l’Amazon della Corea del Sud”, finora la più grande del 2021. Le immagini in grafica digitale raffigurano il tradizionale suono della campana dell’amministratore delegato che dà il via alle negoziazioni, facendo ...

Advertising

AppleRetweetBot : RT @bestall_ita: La mania degli nft contagia anche la Borsa di New York - bestall_ita : La mania degli nft contagia anche la Borsa di New York - vanda235 : @Olivier82367269 Ah perché Marotta errori non ne ha commessi? Il cc è stato smantellato che c’era lui. Io sta mania… - Mista_teinculo : @b_isaster Noi degli anni 90 ci manterremo giovani per sempre ?? ci sono disagi ma anche vantagi Immagino, poi dei… - il_latinista : Alla faccia dei #facciamorete livorosi e pervasi dalla mania giustizialista della persecuzione giudiziaria degli op… -