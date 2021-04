Covid: Renzi, ‘Commissione inchiesta su mascherine, ventilatori, acquisti da Cina’ (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr (Adnkronos) – “Serve una commissione di inchiesta per capire chi ha sbagliato in questo lungo anno sulle mascherine, sui ventilatori, sugli acquisiti dalla Cina”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. “Da un anno dico che, finita l’emergenza, occorrerà fare chiarezza per rispetto verso le famiglie che hanno sofferto per il Covid. Penso che nelle prossime settimane dovremo calendarizzare in Senato una discussione su questi temi. Ciò che sta emergendo da alcune coraggiose inchieste giornalistiche fa molto riflettere”, aggiunge il leader Iv. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr (Adnkronos) – “Serve una commissione diper capire chi ha sbagliato in questo lungo anno sulle, sui, sugli acquisiti dalla Cina”. Lo scrive Matteonella sua ultima enews. “Da un anno dico che, finita l’emergenza, occorrerà fare chiarezza per rispetto verso le famiglie che hanno sofferto per il. Penso che nelle prossime settimane dovremo calendarizzare in Senato una discussione su questi temi. Ciò che sta emergendo da alcune coraggiose inchieste giornalistiche fa molto riflettere”, aggiunge il leader Iv. L'articolo CalcioWeb.

