Pirlo | «Ronaldo era arrabbiato perché non era riuscito a far gol» – VIDEO

Andrea Pirlo, allenatore della Juve, ha parlato di Cristiano Ronaldo in conferenza stampa dopo la vittoria col Genoa Intervenuto in conferenza stampa dopo Juve Genoa, Andrea Pirlo ha parlato così di Cristiano Ronaldo. MAGLIA Ronaldo – «Era arrabbiato perché non era riuscito a far gol. E' normale che un giocatore del suo calibro voglia sempre migliorare. Quando uno vuole migliorarsi è normale poi arrabbiarsi». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 Ronaldo PER LA CLASSIFICA MARCATORI – «I campioni devono avere sempre obiettivi in testa. Lui ha la possibilità ogni anno di vincere la gara. Un campione del suo genere è normale che abbia questa reazione. Gli obiettivi personali devono sempre essere all'interno ...

