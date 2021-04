Oroscopo Branko 13 Aprile 2021: ecco le previsioni segno per segno (Di lunedì 12 aprile 2021) Oroscopo Branko 13 Aprile 2021. Un’altra settimana è iniziata: è martedì e i 7 giorni sono ricominciati. Scopriamo cosa dicono le stelle sulla giornata di oggi insieme al noto astrologo Branko. Leggi anche: Oroscopo Branko 2021: le previsioni sul lavoro segno per segno Oroscopo Branko 13 Aprile 2021: Ariete, Toro e Gemelli Oroscopo Branko Ariete: Gli altri pensano che tu stia bene ma, come spesso si dice, l’apparenza inganna. Non sentire la necessità di dare più di quanto riesci realmente a dare. Ascolta la tua stanchezza. Oroscopo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 aprile 2021)13. Un’altra settimana è iniziata: è martedì e i 7 giorni sono ricominciati. Scopriamo cosa dicono le stelle sulla giornata di oggi insieme al noto astrologo. Leggi anche:: lesul lavoroper13: Ariete, Toro e GemelliAriete: Gli altri pensano che tu stia bene ma, come spesso si dice, l’apparenza inganna. Non sentire la necessità di dare più di quanto riesci realmente a dare. Ascolta la tua stanchezza....

