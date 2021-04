Nuovi astronauti degli Emirati Arabi, compresa la prima donna (Di martedì 13 aprile 2021) Gli Emirati Arabi Uniti hanno raddoppiato le dimensioni del proprio corpo di astronauti il 10 aprile, con la selezione di due Nuovi astronauti, inclusa la prima donna, che si addestreranno alla NASA a partire dalla fine di quest'anno. Leggi su aliveuniverse.today (Di martedì 13 aprile 2021) GliUniti hanno raddoppiato le dimensioni del proprio corpo diil 10 aprile, con la selezione di due, inclusa la, che si addestreranno alla NASA a partire dalla fine di quest'anno.

Advertising

Triwu : RT @EneaTech: Calling all future astronauts ?? @esa lancia una call per la ricerca di nuovi astronauti, aperta fino al 28 maggio. Per la p… - mikidal : RT @EneaTech: Calling all future astronauts ?? @esa lancia una call per la ricerca di nuovi astronauti, aperta fino al 28 maggio. Per la p… - chiaragio : RT @EneaTech: Calling all future astronauts ?? @esa lancia una call per la ricerca di nuovi astronauti, aperta fino al 28 maggio. Per la p… - frank_liucci : RT @EneaTech: Calling all future astronauts ?? @esa lancia una call per la ricerca di nuovi astronauti, aperta fino al 28 maggio. Per la p… - FBK_research : RT @EneaTech: Calling all future astronauts ?? @esa lancia una call per la ricerca di nuovi astronauti, aperta fino al 28 maggio. Per la p… -