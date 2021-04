L'Italia da oggi è quasi tutta arancione: cosa si può fare e cosa può cambiare dal 20 aprile (Di lunedì 12 aprile 2021) L'Italia si è risvegliata quasi tutta in zona arancione. Da oggi, 12 aprile, entrano infatti in vigore le nuove ordinanze siglate dal ministro della Salute Roberto Speranza subito dopo il... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 12 aprile 2021) L'si è risvegliatain zona. Da, 12, entrano infatti in vigore le nuove ordinanze siglate dal ministro della Salute Roberto Speranza subito dopo il...

Ultime Notizie dalla rete : Italia oggi Covid, quasi tutta l'Italia in zona arancione: le regole regione per regione Da oggi, lunedì 12 aprile, solo 4 territori sono in area rossa: Campania, Puglia, Valle d'Aosta (confermate) e Sardegna (che passa da arancione a rosso). Sono sei invece quelli che tornano in arancione: ...

Igor il Russo di nuovo a processo. Agguato con piastrelle taglianti a guardie carcerarie ...cercare di evitare d'essere trasferito nel carcere aragonese dove oggi inizia il processo per il triplice omicidio commesso in Spagna nel dicembre 2017. Norbert Feher, 40 anni, conosciuto in Italia ...

news Italia Oggi Abusi in condominio, demolizioni con proporzionalità Resta dov’è la vetrata costruita senza permesso perché costituisce spazio vitale per il disabile: l’ordine di abbattimento emesso dal comune ...

Polizze assicurative online a prova di truffe Il web è sempre più utilizzato per cercare, confrontare e stipulare polizze. Occorre però fare attenzione alle possibili frodi, dal momento che stanno aumentando le truffe assicurative online. Per ...

