Cagliari-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di lunedì 12 aprile 2021) Cagliari-Parma è una delle partite della trentunesima giornata di Serie A che si giocherà sabato 17 aprile alle ore 20.45. Si tratta di un vero e proprio scontro salvezza tra due realtà in grandissima difficoltà. I sardi nella trasferta di Milano contro l'Inter hanno raccolto una sconfitta, seppur di misura, pesante dal punto di vista della classifica. Mentre i crociati hanno perso 3-1 in casa contro il Milan di Pioli. Avremo di fronte, dunque, uno scontro salvezza che deciderà il futuro delle squadre. Infatti chi perderà avrà maggiore possibilità di scendere in Serie B, un risultato sorprendente perchè entrambe erano attrezzate per salvarsi. Come arrivano le formazioni? Nonostante l'avvio incoraggiante, Semplici ha incontrato subito le prime difficoltà da quando siede sulla panchina dei sardi. Sono quattro ormai le sconfitte ...

