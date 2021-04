“A maggio possiamo tornare in giallo”: la Speranza del ministro (Di lunedì 12 aprile 2021) Ieri a Che tempo che fa Roberto Speranza è stato chiaro: non bisogna avere fretta, non bisogna bruciare le tappe. Oggi su Repubblica il ministro però aggiunge a maggio “ci possono essere le condizioni per misure meno restrittive” “Sono tre settimane che l’Rt, famoso indice del contagio, ha un segno meno ma oltre a questa leva fondamentale, c’è anche quella della vaccinazione che è la vera chiave per provare ad uscirne. Penso che abbiamo bisogno di molta gradualità, di molta attenzione e di non bruciare le tappe, perché bruciarle potrebbe significare vanificare il buon lavoro che abbiamo fatto e anche i sacrifici delle persone”, spiegava ieri sera il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite a ‘Che tempo che fa’ su Rai3. “Ogni chiusura comporta sacrifici sul piano personale e io sono consapevole ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Ieri a Che tempo che fa Robertoè stato chiaro: non bisogna avere fretta, non bisogna bruciare le tappe. Oggi su Repubblica ilperò aggiunge a“ci possono essere le condizioni per misure meno restrittive” “Sono tre settimane che l’Rt, famoso indice del contagio, ha un segno meno ma oltre a questa leva fondamentale, c’è anche quella della vaccinazione che è la vera chiave per provare ad uscirne. Penso che abbiamo bisogno di molta gradualità, di molta attenzione e di non bruciare le tappe, perché bruciarle potrebbe significare vanificare il buon lavoro che abbiamo fatto e anche i sacrifici delle persone”, spiegava ieri sera ildella Salute Roberto, ospite a ‘Che tempo che fa’ su Rai3. “Ogni chiusura comporta sacrifici sul piano personale e io sono consapevole ...

Advertising

CarloCalenda : Il Paese non tiene più. Abbiamo bisogno di una data di ritorno alla normalità, vicina e coerente con il piano vacci… - FamigliadiLuce : Possiamo perdonare un bambino quando ha paura del buio. La vera tragedia della vita è quando un uomo ha paura della… - GiorgiaGambino : RT @CarloCalenda: Il Paese non tiene più. Abbiamo bisogno di una data di ritorno alla normalità, vicina e coerente con il piano vaccinale.… - mbbelluco : RT @CarloCalenda: Il Paese non tiene più. Abbiamo bisogno di una data di ritorno alla normalità, vicina e coerente con il piano vaccinale.… - ArezzoInAzione : POSSIAMO RIAPRIRE TUTTO IL 15 MAGGIO @CarloCalenda: 'Possiamo ripartire in sicurezza il 15 maggio', vaccinando, co… -